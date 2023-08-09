العرفي: ملاحظاتنا خلال الجلسة بشأن قوانين الانتخابات ليست ملزمة للجنة 6+6

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن ملاحظاتهم خلال جلسة اليوم بشأن قوانين الانتخابات ليست ملزمة للجنة 6+6.
العرفي أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه بإمكان لجنة 6+6 أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتقديم نحو 3 منها إلى رئاسة المجلس.
ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن يتخلى مزدوج الجنسية عن جنسيته الثانية بعد فوزه بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أنه قد يمتنع الفائز بالانتخابات الرئاسية عن التنازل عن جنسيته الثانية ولذلك قدم ملاحظاته للمجلس اليوم بهذا الخصوص.
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