العرفي: ملاحظاتنا خلال الجلسة بشأن قوانين الانتخابات ليست ملزمة للجنة 6+6

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن ملاحظاتهم خلال جلسة اليوم بشأن قوانين الانتخابات ليست ملزمة للجنة 6+6.

العرفي أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه بإمكان لجنة 6+6 أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتقديم نحو 3 منها إلى رئاسة المجلس.

ولفت إلى أنه من غير المنطقي أن يتخلى مزدوج الجنسية عن جنسيته الثانية بعد فوزه بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.