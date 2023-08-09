ليبيا وتشاد تؤكدان: أي نزاع مسلح في النيجر يفضي لمأساة إنسانية

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية بها، دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح قد يفضي إلى مأساة إنسانية.

وحسب بيان المجلس الرئاسي على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء مع رئيس تشاد محمد ديبي حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر.

ورحب ديبي بالرؤى التي استعرضها الكوني مع المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا خلال لقائهما في طرابلس الأسبوع الماضي.

وأبدى رئيس تشاد، استعداده لاتخاذ خطوات عملية ترتكز على تولي دول جوار النيجر غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس” (ليبيا وتشاد والجزائر)، جهود الوساطة في النيجر.

وثمّن التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في الجارة النيجر.

واتفق الطرفان، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة؛ لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج (إيكواس) بشكل فوري.