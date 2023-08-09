نائب تركي: لستُ عربياً حتى ألقي على الناس تحية “السلام عليكم”

انتقد عضو مجلس الأمة التركي “البرلمان” جمال إنجينورت، إلقاء التحية “بالسلام عليكم”، بحجة أنه تركي وليس عربيا.

وقال إنجينيورت وهو من الحزب الديمقراطي في اسطنبول، خلال اجتماع في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى: “لقد اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة قضية غابات أكبيلين (في إشارة إلى مشروع توسيع منجم فحم المثير للجدل في تركيا بين المدافعين عن البيئة)، ولكن بقدر ما رأيت في الاجتماع، لم يكن هناك شيء في أكبيلين”.

وأضاف: “نحن نقول إن الأمم متفتحة، رئيسك للشؤون الدينية يقول: (لا تقل صباح الخير)، ماذا سنقول؟ ما الذي يزعجك بهذا؟ هل أنا عربي؟ أنا تركي، ابن رجل تركي”.

وارتفعت الأصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم منددة بكلام إنجينيورت، الذي رد عليهم: “لا تصرخوا من هناك! تعالوا إلى هنا!”، مما زاد من حدة التوتر في الجلسة داخل القاعة والتي تم إذاعتها عبر القنوات.