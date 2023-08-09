رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مؤسسة النفط ملف زيادة الإنتاج 

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفظ بالوكالة مسعود سليمان، والمستشار عبدالعزيز يوسف.

وحضر اللقاء كل من مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية المكلف “عصام محفوظ”، ومدير الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المكلف عبد القادر عامر، ومدير إدارة الرقابة على القطاعات الإنتاجية “مصطفى أبوشحمه”.

وتباحث اللقاء استعراض الإشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها بغية تحقيق أهداف المؤسسة، إضافة إلى مناقشة ملف زيادة الإنتاج، ودعم المؤسسة، ودور الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة على المؤسسة والجهات التابعة لها.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة إيلاء قطاع النفط الأهمية الكبرى؛ باعتباره أهمّ العوائد الاقتصادية للبلاد؛ مما يستوجب متابعته وفق خطط مدروسة، وبما يحقق المصلحة العامة.

وأفاد ممثلو المؤسسة باعتزام إدارات الهيئة والمؤسسة عَقد اجتماع مصغّر خلال المدة القادمة؛ تمهيدا للاجتماع الموسّع الذي يجمع بين رئاستي الهيئة والمؤسسة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية.