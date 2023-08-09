ما وراء القطع الكلي للكهرباء في كامل المدن والمناطق الليبية؟

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من التجارب الفنية على أحد دوائر جنوب طرابلس، وبدء العمل على إعادة تشغيل الكهرباء.

وقال الناطق باسم الشركة، في فيديو بثته صفحة الشركة بموقع فيسبوك، إنه جرى اليوم إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة “400 ك.ف”، بمشاركة فرق من شركة سيمنز الألمانية، ما تطلب عملية الفصل الكلي في المدن.

وأكد خلال حديثه من داخل غرفة التحكم الرئيسية، الانتهاء من هذه التجارب والبدء في عملية الشحن لإعادة تشغيل الكهرباء مجدداً قريباً.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقع سابق قطع التيار الكهربائي في كامل المدن والمناطق الليبية، دون سابق إنذار.

وأرجعت الشركة ذلك إلى إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة “400 ك.ف”، وبالتحديد في منطقة جنزور.

وأضاف بيان إن التجارب تنفذ رفقة شركة سيمنز الألمانية، مرجحًا عودة التيار فور الانتهاء من هذه التجارب.