رئيس البرلمان التركي يبعث رسالة تهنئة لـ”تكالة”

تلقّى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة التركي “نعمان كورتولموش” بمناسبة نجاحه في انتخابات رئاسة مجلس الدولة.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن رئيس مجلس الأمة التركي عن مدى ثقته باستمرار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات.

وهنأ كورتولموش مجلس الدولة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مؤكداً على أن التعاون القائم بين مجلسي الدولتين هو من أهم العناصر التي تعطي حراكاً للعلاقة بين الدولتين، وفق البيان.

وفي ختام رسالته عبر رئيس مجلس الأمة التركي عن تمنياته بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها.