رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع باتيلي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي تطورات الأوضاع السياسية.

وحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تُتوَّج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة والنائب العام المستشار الصديق الصور ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

والأحد الماضي، التقى المنفي أثناء زيارته لمدينة بنغازي القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة.

وتفقد المنفي عدداً من المشاريع التنموية بالمدينة، للوقوف على متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام، ورافقه خلال الجولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي.