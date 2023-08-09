قادربوه يناقش ملف زيادة الإنتاج في المؤسسة الوطنية للنفط

الوطن/متابعات

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه صباح اليوم بمقر الهيئة عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفظ بالوكالةمسعود سليمان لاستعراض الإشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، وإيجاد الحلول بغية تحقيق أهداف المؤسسة ، بالإضافة إلىمناقشة ملف زيادة الإنتاج، ودعم المؤسسة، ودور الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة على المؤسسة والجهات التابعة لها.

و أكد رئيس الهيئة على ضرورة إيلاء قطاع النفط الأهمية الكبرى؛ باعتباره أهمّ العوائد الاقتصادية للبلاد، مما يستوجب متابعته وفق خططمدروسة، وبما يحقق المصلحة العامة.

وأفاد ممثلو المؤسسة باعتزام إدارات الهيئة والمؤسسة عن عَقد اجتماع مصغّر خلال المدة القادمة؛ تمهيدا للاجتماع الموسّع الذي يجمع بينرئاستي الهيئة والمؤسسة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية.