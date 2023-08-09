وليد اللافي يبحث مع السفير الإيطالي التوسع في الرحلات المباشرة مع روما

ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة وليد اللافي، مع السفير الإيطالي في ليبيا جانلوكا ألبيريني سبل متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وبحث اللافي في اللقاء الذي عقد الأربعاء، بعض الإجراءات المطلوبة في مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وإمكانية التوسع في ملفات الرحلات بين ليبيا و إيطاليا عبر خط جوي مباشر.

كما بحث الاجتماع تنظيم فعاليات يوم الصداقة الليبية الإيطالية الذي يوافق الـ30 من أغسطس الجاري.

وكانت روما قد سيرت رحلة جوية مباشرة إلى طرابلس في 24 من يوليو الماضي إيذانا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.