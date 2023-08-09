المنقوش تبحث سبل تعزيز التعاون مع اليونان

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس،سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشدد الجانبان،على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت المنقوش، حرص حكومة الوحدة، على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار المنطقة.