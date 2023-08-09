الشركسي يكشف عن السيناريوهات المحتملة أمام رئيس مجلس الدولة محمد تكالة

ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن هناك سيناريوهات محتملة أمام رئيس مجلس الدولة محمد تكالة .

الشركسي قال في تدوينة له على منصة “X” إنه إمّا الذهاب في اتجاه اعتماد خارطة الطريق -التي اتفق حولها المجلسين- وإرساء قواعد سليمة للانتخابات، وبالتالي المحافظة على تناغم المجلسين والمُضي قدماً في انجاز الاستحقاقات حسب اتفاق جنيف ودعم لجنة (6+6) وانجاز ملف المناصب السيادية.

وأشار إلى أن السيناريو الآخر هو الغاء كل ماسبق بحجج عدم التوافق، والتماهي مع رؤية الحكومة والبعثة لافشال هذا المسار، وبالتالي سيُقابل ذلك قطعاً باغلاق كل الأبواب من جهة مجلس النواب، والعودة للتشظي على كل المستويات.

ولفت إلى أنه حينها من غير المستبعد التصعيد السياسي والاقتصادي فيما تملكه قوى الشرق من أدوات.