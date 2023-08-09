“اللافي” يشيد بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لمشروع المصالحة في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي، أشاد بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لجهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

وعبر اللافي خلال اللقاء، عن تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيداً بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي، استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلناً أن البعثة بكامل أعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس.

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