“الدبيبة” يبحث مع سفير النيجر في ليبيا التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، سفير النيجر في ليبيا “أسياد أغ كاتو” بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني.

وقدم سفير النيجر للدبيبة شرحاً لطبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.

وأكد الدبيبة للسفير النيجري أن موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكافة البلدان المجاورة.

وشدد للسفير النيجري على تناغم موقف ليبيا مع منظمة الإيكواس والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر.