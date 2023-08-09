اللافي: نشيد بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لمشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وذكر بيان للمجلس الرئاسي أن اللافي أشاد بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

وعبر اللافي خلال اللقاء عن تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيداً بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وفق البيان.

بدوره أكد السفير الأوروبي، استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلناً أن البعثة بكامل أعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس، وفق بيان المجلس الرئاسي.