الكوني يؤكد على ضرورة توحيد العمل النسوي في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، اليوم الأربعاء،رئيس لجنة المرأة في مجلس النواب السيدة انتصار شنيب، وعضو مجلس النواب السيدة أسماء الخوجة، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقال بيان للمجلس،أن الكوني،حثّ خلال اللقاء النساء على ضرورة توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا في الداخل والخارج، ليكون لنساء ليبيا حضورهن الفاعل في المحافل الدولية.

بدورهن عبرت النساء عن ثقتهن في دعم المجلس الرئاسي للمرأة الليبية في الداخل والخارج وإتاحة فرص متكافئة تتيح لهن المساهمة الفاعلة في بناء الوطن،وفق البيان.