داخلية الدبيبة توقع مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن تدريب أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية

ليبيا – اعتمد مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء على الطويل ومستشار وزارة الداخلية التركية في ليبيا سرتاج سولفن مذكرتي تفاهم بشأن تنفيذ دورات تدريبية في تركيا لصالح أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وبحسب منصة “حكومتنا “تشمل الدورات التدريبية مجالات العمليات الخاصة في المناطق السكنية والحماية والقناصة، والتعامل مع حالات الهروب بالسيارة أثناء مكافحة الإرهاب.

كما يستهدف البرنامج التدريبي للمذكرتين 30 عضوا من الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بهدف رفع الكفاءة وتطوير المهارات لدى موظفي إدارة العمليات الأمنية.