الحويج يطلق مبادرة وثيقة التأمين الصحي لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة

الوطن/متابعات

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية ” محمد الحويج“ مبادرة وثيقة التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدودمن أصحاب المعاشات الأساسية.

كما توفر الوثيقة خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتاموالارامل وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهرياً، والأُسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترطت الوثيقة في القرار على أن المنتفعين من الفئات المحددة ألا يكون قد صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواءبصفة أصيلة او شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الحريج على الهيئة أن تشرف على التأمين التابعة للوزارة التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعيةلتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤوليةالاجتماعية.