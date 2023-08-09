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المنقوش لوزير الخارجية اليوناني: حكومة الدبيبة حريصة على استقرار المنطقة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من نظيرها وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدت المنقوس حرص حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار المنطقة.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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