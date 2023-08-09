الشعاب: للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب الثلاثاء، إن للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها أمس الثلاثاء.

الشعاب وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية لمقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أنه نظرا للحاجة الملحة لتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، لأنها صاحبة الاختصاص في تعديل تلك القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات المفوضية العليا للانتخابات حولها.

وتابع الشعاب قائلاً:”إنه بناء على التعديل الدستوري الـ13 الذي ينص على أن مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى اللجنة لمراجعتها”.

ورجح الشعاب،انتهاء لجنة 6+6 من مراجعتها خلال أسبوعين لتصدر بعد ذلك القوانين، وهي قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وقانون انتخاب مجلس الشيوخ.