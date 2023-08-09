“الكوني” يؤكد على أهمية العمل بنظام المحافظات لتحقيق العدالة

الوطن| متابعات

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، رؤيته العمل بنظام المحافظات لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة خلاللقائه اليوم الأربعاء رئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الادارة المحلية.

وأكد مساهمة اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري لتسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات،وتفكيك التكدس الحالي للثروة في يد السلطة المركزية.

وأشار للقاءاته مع عدد من عمدا البلديات وترحيبهم رؤية عودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها في تخفيف الأعباء على الحكومةالمركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

كما أكد ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها المساهمة في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظامالمحافظات.

فيما رحب المستشارين عودة العمل بنظام المحافظات؛ نظرا لأهميتها من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات حتىتحقق أهدافها لخدمة المواطنين.