مستشار الدبيبة يبحث التعاون مع إيران في مجال إنتاج ونقل الكهرباء

بحث أسامة الضراط، مستشار رئيس حكومة الوحدة المؤقت لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة مع القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية في ليبيا عين الله سوري، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الجانبين ناقشا جملة من المواضيع التي تخص إنتاج وتحويل الطاقة وشبكات النقل، والتوجهات العالمية لإنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية وتوربينات الرياح.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات فنية مع الشركات الإيرانية المتخصصة في مجال إنتاج ونقل الكهرباء، خصوصا الطاقات النظيفة “الشمس – الرياح”، بحسب البيان.