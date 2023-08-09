الدبيبة يؤكد تناغم موقف ليبيا مع منظمة “إيكواس” تجاه النيجر

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، سفير النيجر لدى ليبيا أسياد أغ كاتو، بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن سفير النيجر قدم لدبيبة شرحاً لطبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.

وأكد الدبيبة، للسفير النيجري أن موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر، مشدداً على ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكافة البلدان المجاورة.

وشدد الدبيبة،على “تناغم موقف ليبيا مع منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر”.