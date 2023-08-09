بن شرادة: التوجه نحو المصالحة الوطنية والاستقرار هو هدف جميع أعضاء مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن التغير الذي طرأ على رئاسة المجلس، لا يعني إحداث تغييرات في علاقاته ومواقفه،مضيفا: “التوجه نحو المصالحة الوطنية والاستقرار هو هدف جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة بكل تأكيد، ولا يمكن قول عكس ذلك، وسيتعامل المجلس مع الجميع، بحسب العلاقة التي تربطه بالسلطات الأخرى، بحسب الاتفاق السياسي”.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، تابع حديثه :” العلاقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يحكمها الاتفاق السياسي، بالتالي سيكون هناك اتفاق في الاستحقاقات المتفق عليها، وأهمها الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت”، معتبراً أن هذا الأمر يؤكد استمرار العلاقة مع مجلس النواب.