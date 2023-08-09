“الكوني” يستعرض مع مجلس شيوخ ليبيا رؤيته للعودة بالعمل بنظام المحافظات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، برئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية، لاستعراض رؤيته العمل بنظام المحافظات لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني، أكد خلال اللقاء أن اللامركزية ستساهم في الحد من الفساد المالي والإداري لتسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك التكدس الثروة في يد السلطة المركزية.

وأشار للقاءاته مع عدد من عمداء البلديات وترحيبهم رؤية عودة العمل بنظام المحافظات نظراً لأهميتها في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.

كما أكد النائب بالمجلس الرئاسي ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها المساهمة في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.

فيما رحب المستشارين عودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميتها من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات حتى تحقق أهدافها لخدمة المواطنين.

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