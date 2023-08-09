اللافي يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لليبيا

الوطن/متابعات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي“، اليوم بديوان المجلس، سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” ،بمناسبةانتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأشاد النائب بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

وأعرب النائب تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيداً بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

و أكد السفير الأوروبي، استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلناً أن البعثة بكاملأعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس.