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اللافي يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي لليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسيعبد الله اللافي، اليوم بديوان المجلس، سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبياخوسيه ساباديل،بمناسبةانتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأشاد النائب  بدعم البعثة لجهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، وعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وجهود توحيد المؤسسات.

وأعرب النائب تمنياته للسفير الأوروبي، بالتوفيق في أداء المهام التي ستسند إليه مستقبلاً، مشيداً بتعاون البعثة الأوروبية مع المجلس الرئاسي، خلال فترة عمله، والتي أسهمت في تطوير العلاقات، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

و أكد السفير الأوروبي، استمرار عمل البعثة مع المجلس الرئاسي، لأجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم، معلناً أن البعثة بكاملأعضائها، ستباشر أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة من العاصمة طرابلس.

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الاتحاد الاوروبي النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا ليبيا

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الوطن الليبية

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