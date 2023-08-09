شركة الكهرباء تعلن عودة التيار لكل المناطق بليبيا

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الأربعاء، عن عودة التيار الكهربائي لمختلف المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، بعد انقطاعه خلال التجارب التي كانت تجريها الشركة مع شركة سيمنس الألمانية.

واعتذرت الشركة في بيان عن أي إزعاج قد لحق بالمواطنين جراء الفصل الوقائي والذي كان الغرض منه تجنب حدوث أي أضرار أو تلف في مكونات الشبكة وبنيتها التحتية كالتي حدثت خلال موجة الحر الأخيرة خاصة مع تهالك بعض هذه المكونات.

وأكدت الشركة بأنها قد وضعت خطة عاجلة لتحديث البنية التحتية للشبكة بعد أن كان تركيزها طيلة الفترة الماضية على المشاريع الاستراتيجية الجديدة ومعالجة المختنقات في المحطات الكبرى، مشيرة إلى أنه تم حل هذه المختنقات.

وذكرت أنها تباشر الآن في تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للشركة والتي سيتم التركيز فيها على تحديث البنية التحتية للشبكة.

ووجهت الشركة التحية لكل عمالها وموظفيها المرابطين في مختلف مواقعهم على جهودهم التي بذلوها طيلة الفترة الماضية ومازالوا يبدلونها والذي كان له الدور الأكبر لاستقرار الشبكة في وقت قياسي.

Trending وزيرة الطاقة المالطية: ندرس مشروع خط ربط الطاقة المتجددة مع ليبيا

وكان الناطق باسم الشركة، قال إنه جرى اليوم إجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة “400 ك.ف”، بمشاركة فرق من شركة سيمنز الألمانية، ما تطلب عملية الفصل الكلي في المدن.