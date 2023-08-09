“شركة الكهرباء” تعلن عودة التيار الكهربائي لمختلف المناطق وتعتذر عن الفصل الوقائي للكهرباء

الوطن| متابعات

نوهت الشركة العامة للكهرباء إلى عودة التيار الكهربائي لمختلف المناطق الغربية و الشرقية والجنوبية .

واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد لحق بالمواطنين جراء الفصل الوقائي، والذي كان الغرض منه تجنب حدوث أي أضرار أو تلف في مكوناتالشبكة و بنيتها التحتية كالتي حدثت خلال موجة الحر الأخيرة خاصة مع تهالك بعض هذه المكونات .

وأكدت الشركة بأنها وضعت خطة عاجلة لتحديث البنية التحتية للشبكة بعد أن كان تركيزها طيلة الفترة الماضية على المشاريع الاستراتيجيةالجديدة ومعالجة المختنقات في المحطات الكبرى، وقد تم حل هذه المختنقات والمباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجيللشركة، والتي سيتم التركيز فيها على تحديث البنية التحتية للشبكة .

ووجهت التحية لكل عمالها وموظفيها المرابطين في مختلف مواقعهم على جهودهم التي بذلوها طيلة الفترة الماضية ومازالوا يبدلونها، والذي كان له الدور الأكبر لاستقرار الشبكة في وقت قياسي .