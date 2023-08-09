سليمان: يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان مجلس النواب إلى إصدار القوانين الانتخابية فقط دون أي تعديل.

وقال سليمان في تصريح صحفي إن طرح القوانين المتوافق عليها للنقاش مخالف للتعديل الدستوري 13، وفتح باب التعديلات عليها يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة الاستشاري، محذرا من أن ذلك سيتسبب في انهيار المسار الدستوري.

ورأى عضو مجلس الدولة الاستشاري أن إمكانية إجراء انتخابات في ظل الحكومتين الحاليتين، عبر تشكيل لجنة أمنية مشتركة من وزارتي الداخلية، تحت إشراف المجلس الرئاسي.

وعلق سليمان على النص المتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بأنه غير ملزم ولا يستند إلى نص دستوري.