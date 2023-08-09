مصرف ليبيا المركزي ينظم ورشة تدريبية لمكافحة غسيل الاموال

نظّم مصرف ليبيا المركزي، ورشة علمية تدريبية لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية،إفتتحها محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر “فيسبوك”،أن هذه الورشة نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)،وشارك فيها عدد من خبراء الاقتصاد ومدراء المصارف ورؤساء الاقسام وموظفي المصارف التجارية.

وتهدف الورشة، وفق البيان، إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.