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ليبيا واليونان تؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من نظيرها اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الوزيران شددا خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدت المتقوش، حرص حكومة الوحدة الوطنية على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار المنطقة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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