“المنقوش” تتلقى مكالمة هاتفية من نظيرها اليوناني لبحث التعاون بين البلدين

الوطن| متابعات

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً من نظيرها وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت المنقوش حرصها على تطوير علاقات التعاون لدولة ليبيا مع محيطها الإقليمي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرارالمنطقة.