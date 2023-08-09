القبض على شخص بحالة سُكر ظاهر قام بالرماية على مواطن

تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية امن بنغازي من القبض على شخص في حالة سُكر ظاهر قام بالرماية على أحد المواطنين بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف.

تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بمُحاربة كافة الظواهر السلبية وكل مايُشكل جريمة من أجل الحفاظ على أمن المواطن.

وتم إعداد خطة مُصغرة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي وتكون بتجوال أعضاء التحريات في الفترتين الصباحية والمسائية وعند مرور دوريات التحريات وبرفقهم دورية مُساندة من جهاز الظواهر السلبية داخل الإختصاص تم مُشاهدة شخص يقوم بالرماية بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف .

وعلى الفور تم التعامل معه وضبطه في حالة سكر ظاهر وأفاد أحد المواطنين في مكان الواقعة بأن الشخص الذي تم ضبطه قام بالرماية عليه وتم الانتقال بالشخص المطلوب ومركبه إلى المركز وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودته إلى رُشده .

وبالإستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى ن.أ.ز من مواليد 2003 إعترف بمانُسب إليه وأفاده أنه كان تحت تأثير المواد المُسكرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأُحيل موقوفاً إلى النيابة بتُهمة الرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري بدون ترخيص وتعاطي المواد المُسكرة ..