داخلية الوحدة تشكل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة ظاهرة الهجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، تشكيل غرفة أمنية مشتركة بين جهاز حرس الحدود، وجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، تتولى تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن تشكيل هذه اللجنة جاء للتعاطي مع المستجدات التي تشهدها المناطق الحدودية الليبية التونسية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الدول المجاورة لليبيا تدهوراً في الحالة الأمنية بالأخص الجنوبية منها.

وتابعت وزارة الداخلية في بيانها بأنها تعمل بشكل متعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة التي يحتاجونها المهاجرين على الحدود الليبية التونسية.

وكان فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية، قام أمس الثلاثاء بمهمة عمل بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية ( العسة ) تحت اشراف النيابة العامة.

وباشر الفريق عمله مع الجهات المختصة للكشف عن جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير قانونيين، حيث تم انتشال 27 جثة مجهولة الهوية لمهاجرين خلال المدة السابقة.