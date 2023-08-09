أبرز ماجاء في خطاب رئيس الأركان العامة بميدان الشهداء في طرابلس

قال رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد: «الجيش سيحمي خيارات الشعب»، مؤكدا أن «السيادة لا تكون إلا من الشعب، ولن تنفع الإرادة الدولية»، ومشددا على أن «آفاق المستقبل تتطلب جيشا قويا مدربا يدافع عن الكيان والمقدرات ويحميها».

وأكد الحداد، في كلمته خلال احتفالات الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، «الالتزام بالمحافظة على النظام الديمقراطي، وخيارات الشعب لممثليه في السلطة»، لافتا إلى أن «الجيش أسس على غايات نبيلة، لتحرير البلاد وصون حدودها».

وتابع في الكملة التي بثتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»: «بعد نيل الاستقلال، أصبحت مهمة الجيش تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار، وصون السياسة العامة والتراث المشترك بتنوعه، ونحن نواصل المسيرة التي بدأها السلف».

أشار إلى أن عملية بناء الجيش تتعرض لصعوبات، وأن الأمر يحتاج إلى «عزيمة وصبر من أجل عملية البناء، واستكمال ملاكه من الأفراد والمعدات، بما ينسجم مع احترام الدولة المدنية، والمحافظة على وحدته، وتحقيق تطلعات الشعب في ظل دولة ديمقراطية مستقرة».

أضاف رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة: «بناء الجيش يتطلب رعاية كاملة من السلطات بتوفير الإمكانات اللازمة، وصقل مهارات عناصره ومكوناته، وبالتعاون الدولي، بما يضمن بُعده عن التدخل السياسي»، متابعا: «العسكري لا يمارس السياسة، والسياسي لا يستقوي بالسلاح، لتحقيق مصالح سياسية».

وأردف: «لنبتعد عن الأفعال التي تسيء للوطن، وتمس من كيانه أو تهدر موارده، ونحرم الدم بين أبناء الوطن، ونطالبكم ببذل المزيد من الجهد في استكمال بناء المؤسسة العسكرية؛ لأن الوقت أثمن من أن نضيعه سدى».