ليبيا الان

مصرف ليبيا المركزي ينظم ورشة عمل لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية.

وحضر الورشة التي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في طرابلس، مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

Trending

أعضاء مجلس النواب يبحثون مع وزراء الحكومة المكلفة إعادة إعمار فزان
Trending

وزيرة الطاقة المالطية: ندرس مشروع خط ربط الطاقة المتجددة مع ليبيا






المقال السابقشركة الكهرباء تعلن عودة التيار لكل المناطق بليبيا


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك