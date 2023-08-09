مصرف ليبيا المركزي ينظم ورشة عمل لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية.

وحضر الورشة التي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في طرابلس، مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

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