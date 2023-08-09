المنفي: الخيارات واضحة لكل مبصر.. إما وطن واحد بجيش واحد وإما سنوات من الحروب الأهلية

الوطن|متابعات

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في احتفالية الذكرى ال83 لتأسيس الجيش الليبي، وحيى في كلمة له رجال الجيش الليبي، ضباط وضباط صف وجنود وعاملين مدنيين.

وقال إن التاسع من أغسطس ليست مناسبة عادية تمر في ذكرى الليبيين بقدر ما هي تحية وفاء للجيش الليبي الذي فيه نعتز ونفخر به، فهو عيد يحمل كل معاني الوفاء والتضحية، وهو رمز وحدتها والمؤسسة الوطنية التي يلتف حولها الليبيين في كل وقت وحين.

وبين أن الخيارات قد باتت واضحة لكل مبصر، فأما وطنٍ واحد بجيشٍ واحد يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه، وأما سنواتٍ وأحقاب مقبلة من الحروب الأهلية وضياع للمقدرات والحقوق.

وفي الختام، ثمن جهود ومثابرة الجيش في أداء الواجب وتنفيذ المهام، وعزمهم وإصرارهم في بذل العطاء، من أجل إعادة الأمن والسلام لكل شبر من تراب ليبيا.