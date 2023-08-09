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الكوني: يجب توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأربعاء رئيس لجنة المرأة في مجلس النواب انتصار شنيب، وعضو مجلس النواب أسماء الخوجة، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الكوني حث خلال اللقاء النساء على ضرورة توحيد العمل النسوي وضمه في جسم موحد يمثل ليبيا في الداخل والخارج، ليكون لنساء ليبيا حضورهن الفاعل في المحافل الدولية.

بدورهن، عبرت النساء عن ثقتهن في دعم المجلس الرئاسي للمرأة الليبية في الداخل والخارج، وإتاحة فرص متكافئة تتيح لهن المساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

 

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صحيفة الساعة 24

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