الإعلان عن حل توافقي ليبي تونسي للمهاجرين العالقين بالحدود

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، توصل مع نظيره التونسي كمال الفقي، إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا و تونس.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الطرابلسي، والوفد المرافق له لتونس، والتي بحث خلالها سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية.

كما ناقش وزير الداخلية المكلف ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.