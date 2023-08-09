في ذكرى تأسيس الجيش الليبي الـ 83.. القائد العام يلتقي ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية

العنوان-طرابلس

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنية بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي.

وأثنى المشير حفتر خلال اللقاء على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية وعلى انضباط وجاهزية كافة وحداتها.

كما حث القائد العام ضباط رئاسة أركان الوحدات الأمنيةعلى بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة للرفع من كفاءاتهم.

يشار إلى أن ليبيا تحيي اليوم 9 أغسطس الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، تحت قيادة الملك إدريس السنوسي، لمواجهة الاستعمار الإيطالي.