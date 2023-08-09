رئيس الحكومة المكلفة يعلن تخصيص مبالغ مالية لإعادة الإعمار بجنوب ليبيا

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الأربعاء في بنغازي اجتماعاً موسعاً، لبحث قضايا التنمية والإعمار بالمنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية وهم أحمد الشارف وصالح قلمة وإسماعيل الشريف وأبو صلاح شلبي ومحمد أمدور ومحمد المهدي الحضيري والمهدي الأعور وعبدالسلام المرابط وحسن أبوبكر عمر وعبد الحفيظ محمد ورحمة أبو بكر.

كما حضر الاجتماع وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، ووزير التعليم جمعة اجديد، ووزير السياحة علي قلمة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن حماد، أعلن خلال الاجتماع عن تخصيص قيمة مالية للمنطقة الجنوبية، وتخصيص مبلغ لمنطقة ربيانة لغرض الصيانة على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة يوم الخميس القادم.

واستمع رئيس الحكومة إلى ملاحظات النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، ومنها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

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وأكد النواب على ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف عند صرف الميزانيات، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق، مثمنين جهود القوات المسلحة في تأمين مرزق.

وطالب النواب، رئيس الوزراء بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب.