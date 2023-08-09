الدبيبة: سنصرف الأموال على الشعب الليبي مهما اختلفت فئاتهم العمرية

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شارك رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في احتفالية الذكرى ال83 لتأسيس الجيش الليبي، وقال في كلمة له خلال الحفل:” نحيي اليوم ذكرى عظيمة ليومٍ عظيم؛ يوم تأسيس الجيش الليبي، الجيش الوطني الذي كان تتويجًا لسنوات وعقود من الكفاح والنضال، خاضع آباؤنا وأجدادنا ضد المحتلين والغزاة لوطننا العزيز، ونجدد اليوم الذكرى ونذكر بكلمات الخير والثناء لمن سخرهم الله لتأسيس هذا الجيش، وعلى رأسهم الملك إدريس السنوسي ورفقاءه المؤسسين في شرق البلاد وجنوبها وغربها”.

وقال الدبيبة، لقد ضرب أبناء الشعب الليبي على مر العصور أروع الأمثلة في مواجهة كل الظروف، ويوم أن جاء جيوش الاحتلال للوطن وقفوا وناضلوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن الحبيب، ولم يقفوا عند هذا الحد، لكنهم تساموا على الخلافات وبنوا جيش البلاد وأجهزتها الأمنية والمدنية لكل مرحلة من مراحل التاريخ.

وأشار إلى أن أبناء هذا الشعب كان مثالًا في التفاني والصبر والعطاء، لقد تأسس هذا الجيش الفتي الأبي ليكون درعًا وسيفاً للوطن يحميه ويحفظه ويقطع الأيادي الطامعة بهذا الوطن العظيم.

وقال إن زمن الحرب قد ولى بلا رجعة، ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه أخيه الليبي مرة أخرى أبدًا،وإن فوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء ولن تصرف الأموال من أجل الحروب مرة أخرى، أموال هذا الشعب ستصرف على التنمية والمشاريع والشباب وربات المنازل، ستصرف الأموال على الشعب الليبي مهما اختلفت فئاتهم العمرية.

وأضاف قائلًا:”إن معركة البناء والاستقرار هي معركتنا الأساسية اليوم، والتي نبذل بها جهدنا ونتحمل من أجلها كل شيء”

وأكد على أن الشعب الليبي يستحق العيش الكريم ويستحق أن تتوفر له كل سبل الراحة.