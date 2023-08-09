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تورط زوجته.. الجنائي يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة وفاة طبيعية لمواطن

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

تمكن اعضاء قسم البحث الجنائي الجفرة من الكشف عن احد القضايا المجهولة وهي واقعة وفاة المغدور به المواطن س م د والذي تم دفنه سنة 2021 كونه قد فارق الحياة بوفاة طبيعية .

وبمجهودات اعضاء القسم تم كشف ملابسات الواقعة وتبين بان المتوفي قد تم قتله عن طريق زوجته ومساعدة احد الاشخاص وذلك بتسميمه بواسطة سم المعروف باسم اللانيت .

وتم ضبطهم والاستدلال معهم واعترافهم بارتكاب الجريمة واتخذت جميع الاجراءات القانونية.

ووقسم البحث الجنائي الجفرة الشكر كل من تعاون معه لجمع المعلومات وضبط الجناة وعلى رأسهم اللواء 128 قسم شرطة النجدة .

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