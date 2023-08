مباحثات بين أنقرة وطرابلس حول مشاكل الجالية الليبية في تركيا

بحث سفير دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب سبل حلحلة بعض المختنقات التي تعترض الجالية الليبية في تركيا.

جاء ذلك خلال عقده عشية اليوم الأربعاء، اجتماعين منفصلين مع وزارتي الصحة والداخلية التركيتين.

وفي الاجتماع الذي عقد مع وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، نوقشت أوضاع المرضى الليبيين بالمستشفيات التركية والمشاكل التي تواجههم، ومنها الغرامات بالمنافذ التركية نتيجة لمخالفتهم لقانون الإقامة التركي.

وأكد وزير الصحة التركي خلال اللقاء اهتمامه بحل المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين عبر المنافذ التركية أثناء عودتهم، لافتا إلى أن السلطات التركية ستقوم بإصدار إقامات مؤقتة تعفي المريض من أي مخالفات قانونية وغرامات.

وفي الاجتماع الذي عقد مع مساعد وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو، تمت مناقشة المشاكل التي تواجه الطلبة الليبيين وأسرهم والمرضى ومرافقيهم بالإضافة إلى مناقشة الملاحظات والشكاوى المقدمة من الجالية الليبية في الساحة التركية بصفة عامة.

وقدم سفير دولة ليبيا لدى الجمهورية التركية خلال اللقاء عينات من ملفات لمواطنين ليبيين تم رفض طلباتهم للحصول على الإقامة رغم استيفاء المتطلبات القانونية.

من جانبه، أبدى مساعد وزير الداخلية التركي تفهمه وتعهد بدراسة هذه المشاكل ومناقشتها مع الإدارات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتشهد تركيا، الفترة الأخيرة، حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين من منقصي الأوراق وإجراءات الإقامة.

المصدر: السفارة الليبية لدى تركيا

