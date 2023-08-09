وزيرا داخلية ليبيا وتونس يتوصلان لحل مشكلة المهاجرين على حدود البلدين

أجرى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أمس الأربعاء، زيارة عمل رسمية إلي تونس رافقه فيها وفد رفيع المستوى.

وعقد الطرابلسي، اجتماعاً مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، بحضور وفدي البلدين تم خلاله بحث ملف التعاون الأمني المشترك.

واتفق الوزيران على تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك (رأس جدير) وتسهيل إجراءات دخول المواطنين، وحلحلة مشكلة تشابه أسماء المواطنين الليبيين لدى السلطات التونسية.

كما تم التوصل إلى حل توافقي لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الحدودية بين البلدين.

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