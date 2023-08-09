“الطرابلسي” يبحث مع وزير الداخلية التونسي سبل تسريع العمل في منفذ رأس اجدير

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي، مع نظيره التونسي كمال الفقي، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، وحلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية.

وناقش الطرابسي والوفد المرافق له، الذي ضم مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.

وتوصل الطرفان إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.