مسعود: تفاجأنا بعد اعتماد نتيجة الثانوية بوجود أخطاء في أسئلة بعض المواد  

كشف مدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود” عن وجود أخطاء في أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية لبعض المواد، وضياع أوراق إجابة لـ10 طلاب.

وقال مسعود في بيان مصور إنه تم إعلان نتائج الطعون بالكامل، مبينا: كان لدينا مجموعة من الطعون تتمثل في أخطاء وجدت في بعض الأسئلة، مثلا مادة الرياضيات لدينا سؤال، وفي مادة التربية الإسلامية سؤال، كذلك 3 أسئلة في مادة الفيزياء.

وأكد مدير عام المركز الوطني للامتحانات احتساب درجات هذه الأسئلة لجميع الطلبة ممن لم يستفيدوا من درجة هذه الأسئلة في الاحتساب الأول.

وأوضح مسعود أنه “قبل اعتماد النتيجة وردت تقارير من مصلحة التفتيش التربوي مفادها أنه لا يوجد أخطاء في الأسئلة أو الإجابات وأن كل ما هو مقدر من الإجابات صحيحة على الأسئلة”.

وتابع: “تفاجأنا بعد اعتماد النتيجة بوجود خطأ في مادة التربية الإسلامية وخطأ في الرياضيات و3 أخطاء في الفيزياء الكهربية والميكانيكا”.

واستكمل: “لدينا طعون بشأن فقدان أوراق مفقودة لـ10 طلاب من 124 ألف طالب كل منهم لديه 11 ورقة إجابة وإجمالي الأوراق مليون و364 ألف ورقة، معتبرا أن نسبة المفقود عدد بسيط لكنه مزعج في أن يحرم الطالب من فرحة النجاح يوم إعلان النتيجة.

وأشار مدير عام المركز الوطني للامتحانات إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تتبع وتحقق، لافتا إلى أن البحث والتقصي عن هذه الأوراق كان أحد أسباب تأخير إعلان النتيجة

وأبدى مدير عام المركز الوطني للامتحانات اعتذاره لهؤلاء الطلبة مبينا أنه جرى تعويضهم وفق اللائحة .