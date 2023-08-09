باتيلي: يجب بذل كل جهد ممكن لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إنه التقى بعدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية واستمع بإمعان لبواعثِ قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي ومطالبِهم بعملية سياسية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “شددت على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديموقراطي، كما حثثت المشاركين في الاجتماع على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب ومجلس الدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ”.

وتابع باتيلي: تقع على عاتق الجميع في ليبيا، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مسؤولية بذل كل جهد ممكن للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية في البلاد وإجراء انتخابات سلمية وشاملة.