السفير الإيطالي يُكذب ما نشره وليد اللافي عن لقائهما في طرابلس

كذبت السفارة الإيطالية ما نشره وليد اللافي وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة عبر منصة “حكومتنا” التي يشرف عليها بشأن لقائه مع السفير جانلوكا ألبيريني في طرابلس.

اللافي ذكر عبر منصته أنه ناقش مع السفير الإيطالي سبل متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وإمكانية التوسع في ملفات الرحلات بين ليبيا وإيطاليا عبر خط جوي مباشر.

وأضاف: “بحث الاجتماع تنظيم فعاليات يوم الصداقة الليبية الإيطالية الذي يوافق الـ30 من أغسطس الجاري”، مشيرا إلى أن روما سيرت رحلة جوية مباشرة إلى طرابلس في 24 من يوليو الماضي إيذانا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، على حد قوله.

بدورها، نشرت السفارة الإيطالية عبر “تويتر” صورة من لقاء ألبريني واللافي، وأكدت أنه تركّز حول تنظيم يوم الصداقة الإيطالية الليبية في 30 أغسطس، دون الإشارة لما ذكره اللافي.