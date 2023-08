أعلنت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين التعرف على هوية 14 جثة بناء على البيانات الوراثية للمفقودين منذ عام 2011.

وأضافت الهيئة اليوم عبر حسابها على فيس بوك، أن الجثث المتعرف عليها تعود لأشخاص من مدن طرابلس وبنغازي والزاوية ورقدالين وزليتن وغريان والخمس.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتحليل أكثر من 60% من عينات أهالي الضحايا المستهدفة ومطابقتها مع عينات الجثث المجهولة.

في إطار متصل، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال فرقها 12 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بين الكثبان الرملية قرب قاعدة الجفرة الجوية.

وكانت هيئة المفقودين قد أعلنت في يوليو الماضي أن إجمالي الجثث المتعرف عليها بلغ 272 جثة، منها 262 بمقابر ترهونة، و46 بمدن أخرى، مشيرة إلى أن 4 أجانب ضمن المتعرف عليهم .

يذكر أن هيئة التعرف على المفقودين كانت قد أعلنت توسيع رقعة عملها بعدما كانت مقتصرة على مدينة ترهونة التي أصبحت علامة على حجم الإخفاء القسري والقتل خارج القانون منذ انسحاب مليشيا الكاني الموالية لـ”حفتر” في العام 2020.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين + ليبيا الأحرار

The post التعرف على 14 مفقودا منذ 2011 appeared first on ليبيا الأحرار.

