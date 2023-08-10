باتيلي: الأحزاب السياسية الليبية قلقة من استمرار الانسداد السياسي

التقى المبعوث الاممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الأربعاء بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي، إنه استمع خلال اللقاء بإمعان لبواعثِ قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي ومطالبِهم بعملية سياسية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

‏وأضاف باتيلي، أنه شدد خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديموقراطي.

كما حث المشاركين في الاجتماع على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.

واشار المبعوث الأممي إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في ليبيا، بما في ذلك الأحزاب السياسية، لبذل كل جهد ممكن للمضي قدماً نحو تسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية في البلاد وإجراء انتخابات سلمية وشاملة.

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